Obiettivi differenti per Galles e Portogallo, che questa sera si affrontano a Cardiff nell'ultima giornata del Gruppo A4 di Nations League. La formazione di Craig Bellamy occupa l'ultimo posto in classifica con appena tre punti e ha bisogno di un'impresa per evitare la retrocessione diretta. I gallesi devono recuperare tre lunghezze alla Norvegia, attualmente terza, oltre a una differenza reti sfavorevole di cinque gol. La sconfitta per 3-1 rimediata sabato a Oslo, dove a nulla è servita la rete di David Brooks, ha ulteriormente complicato i piani della selezione britannica.

Portogallo, un punto per blindare il primo posto

Dall'altra parte ci sarà una Nazionale portoghese chiamata a riscattarsi dopo il pesante ko interno contro la Danimarca, vittoriosa per 4-1 a Braga nella prima partita disputata dai lusitani dopo l'addio di Cristiano Ronaldo alla Seleção. La squadra di Jorge Jesus, che ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale della Nations League grazie ai 12 punti raccolti nelle prime cinque giornate, dovrà ora difendere il primato nel raggruppamento. Al Portogallo sarà sufficiente un pareggio a Cardiff per avere la certezza di chiudere davanti a tutte le concorrenti.

Galles-Portogallo, le formazioni ufficiali

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Colwill, Sheehan; James, Wilson, Thomas; Brooks

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Renato Veiga, Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha; Joao Neves, Trincao, Pedro Neto; Ramos