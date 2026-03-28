Francia, Deschamps: "In questo momento voglio vedere più giocatori possibile in campo"

Per preparare l’amichevole contro la Colombia di domenica alle 21 a Washington, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps prevede un ampio turnover con dieci o undici cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Brasile (2-1).

Il tecnico spiega che l’obiettivo è testare più giocatori possibili senza correre rischi fisici: "È il momento di fare cambi. Voglio rivedere il maggior numero possibile di giocatori in campo".

Pur riconoscendo che una rotazione così ampia può compromettere gli automatismi, soprattutto offensivi, Deschamps lo accetta: "Può nuocere un po’ all’animazione offensiva, ma non si può avere tutto".

Di fronte a una Colombia considerata una buona squadra, il selezionatore ribadisce comunque l’importanza della partita nel percorso di preparazione: "È una partita internazionale e ha sempre importanza. Tutto conta".

Sul tema della lista per il Mondiale, Deschamps ridimensiona la pressione sui singoli giocatori: "Non si giocano il posto. Hanno tutto da guadagnare, niente da perdere". Precisa inoltre che la selezione definitiva sarà ancora oggetto di valutazioni, con un gruppo finale di circa 24-26 giocatori.

Infine, il CT evidenzia le difficoltà del raduno negli Stati Uniti, tra logistica complicata, viaggi lunghi e condizioni particolari: "Ci sono controlli che non avevo mai visto da quando sono nato", ha concluso.