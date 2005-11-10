Inter, Barella: "Stanotte si soffrirà, ci leccheremo le ferite. Poi testa al Feyenoord"

C'è grande amarezza in casa Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, primo ko stagionale in campionato. Al termine della sfida, Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Inter TV, analizzando la prestazione dei nerazzurri e sottolineando le difficoltà incontrate durante la partita. "L'approccio non è stato buono, siamo riusciti a sbloccarci e prima del 3-1 l'inerzia era dalla nostra parte. Andando all'intervallo sul 3-1 è iniziata un'altra partita, il Milan si è chiuso", ha spiegato il centrocampista.

Barella guarda al Feyenoord: "Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali"

Nonostante la delusione per il risultato, l'Inter è chiamata a voltare immediatamente pagina in vista del prossimo impegno europeo contro il Feyenoord. "Per forza, le partite sono tante e abbiamo anche un po' di giocatori infortunati, dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie fisiche e soprattutto mentali", ha dichiarato il capitano nerazzurro. "Stanotte si soffrirà, ci leccheremo le ferite ma da domani cominceremo a pensare alla prossima partita", ha concluso.