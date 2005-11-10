Dal Milan all'Italia U21, Camarda ritrova Liberali: "È fortissimo, ci troviamo davvero bene"

Francesco Camarda, attaccante del Milan e dell'Italia Under 21, è intervenuto a Rai Sport per parlare anche della sua amicizia con Mattia Liberali, suo ex compagno ai tempi delle giovanili del Diavolo e adesso di nuovo al suo fianco nella Nazionale del ct Baldini. Di seguito le sue dichiarazioni sul nuovo acquisto del Como, classe 2007 e quindi appena un anno più grande di Camarda.

Il nuovo incontro in Nazionale tra Camarda e Liberali

Ha ritrovato in Nazionale Liberali dopo gli anni al Milan...

"Con Mattia Liberali mi trovo molto bene anche fuori dal campo: anche l'anno scorso, quando ci siamo separati per il primo anno, siamo rimasti in contatto e ci siamo sentiti parecchi giorni. Anche lui è un giocatore fortissimo e in campo con lui mi trovo veramente bene".