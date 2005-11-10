Dal Milan all'Italia U21, Camarda ritrova Liberali: "È fortissimo, ci troviamo davvero bene"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:38Serie A
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04.10.2026 16:38Serie A
I due talenti italiani hanno giocato insieme nelle giovanili del club rossonero. Oggi Camarda è tornato al Milan, mentre Liberali si è trasferito al Como.
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Francesco Camarda, attaccante del Milan e dell'Italia Under 21, è intervenuto a Rai Sport per parlare anche della sua amicizia con Mattia Liberali, suo ex compagno ai tempi delle giovanili del Diavolo e adesso di nuovo al suo fianco nella Nazionale del ct Baldini. Di seguito le sue dichiarazioni sul nuovo acquisto del Como, classe 2007 e quindi appena un anno più grande di Camarda.
Il nuovo incontro in Nazionale tra Camarda e Liberali
Ha ritrovato in Nazionale Liberali dopo gli anni al Milan...
"Con Mattia Liberali mi trovo molto bene anche fuori dal campo: anche l'anno scorso, quando ci siamo separati per il primo anno, siamo rimasti in contatto e ci siamo sentiti parecchi giorni. Anche lui è un giocatore fortissimo e in campo con lui mi trovo veramente bene".
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