Milan, c'è un'altra pretendente per Camarda: anche il Torino ha chiesto informazioni

Il Torino ha chiesto informazioni per Francesco Camarda. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata si è aggiunto alle pretendenti per il centravanti italiano classe 2008, che a gennaio lascerà il Milan in prestito. Chiuso da Goncalo Ramos, con Amorim che non gli sta confermando la fiducia espressa a parole in estate, per la sua crescita ha bisogno di trovare continuità e Abate lo conosce molto bene, visto che ci ha lavorato ai tempi della Primavera rossonera.

La concorrenza non manca

Praticamente ogni club di Serie B e tantissimi di Serie A, tra cui anche l'Udinese, come anticipato da TMW, vogliono ingaggiare l'enfant prodige. Camarda andrebbe a rinforzare un reparto nel quale mancano dei riferimenti oltre a Simeone: Pellegri ha problemi fisici da tempo, Zapata è ormai in una fase calante della carriera e Kulenovic, malgrado gli ottimi numeri da subentrato, non offre le garanzie sperate.