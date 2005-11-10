Camarda in gol con l'Italia U21, Baldini: "Vive un momento di difficoltà psicologica, va capito"

"Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore". Lo ha detto il tecnico dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini, dopo la vittoria di questa sera per 2-1 in amichevole contro la Francia a Laval (in gol Camarda e Lipani), poche ore dopo il successo dell'Italia di Mancini contro la squadra del ct Zidane.

L'Italia U21 come la Nazionale di Mancini: Francia ancora ko

"Stasera i ragazzi hanno messo la passione - ha proseguito Baldini alla Rai - sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così. Se ti metti a pensare agli avversari ne diventi preda. È giusto conoscerli, ma poi quello che conta è la tua voglia di vincere e misurarti, perché va capito che si può anche perdere perché nella sconfitta poi ci sta il miglioramento. Ci devi provare, senza nasconderti, senza stupidaggini come perdite di tempo. Così come hanno fatto oggi i ragazzi".

L'abbraccio a Camarda

Baldini alla fine ha riservato un abbraccio speciale a Camarda, autore del primo gol degli azzurri: "Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza".