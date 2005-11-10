Sala sull'impatto sanitario del Generali Stadium: "Abbiamo rispettato le leggi"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del Generali Stadium e del futuro dell'attuale San Siro, un tema caldo in una fase pre-elettorale come questa e che riguarda Inter e Milan. A margine della sottoscrizione delle convenzioni attuative del Fondo Metropolitano di Ripresa e Resilienza, ha scritto una lettera ai consiglieri comunali di maggioranza che hanno proposto l'ordine del giorno, poi approvato dall'aula, che chiede di anticipare una valutazione di impatto sanitario a quello ambientale sul nuovo progetto dello stadio. Tutto ciò però non si potrebbe fare per legge.

Le parole di Sala

Il primo cittadino ha spiegato a Il Giorno: "Il senso della lettera è dire, non rischiamo di fare venire fuori la situazione per cui quelli interessati alla salute dei milanesi sono i consiglieri comunali e noi non siamo interessati, lo siamo eccome. Tanto è vero che ci abbiamo pensato per tempo, ma rispettando le leggi. E le leggi dicono che la procedura va portata avanti in un certo modo, quindi porremo massima attenzione alla questione".