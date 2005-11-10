Bologna, terapie e seduta differenziata per Cambiaghi: sarà rivalutato nei prossimi giorni

Nicolò Cambiaghi ha lasciato prima della partenza dell'Italia per il Belgio il ritiro degli Azzurri e così ha preoccupato anche il Bologna, che alla ripresa sfiderà l'Udinese di Paolo Zanetti. Palladino spera di recuperare l'esterno offensivo che ha trascinato la Nazionale nel 3-1 alla Francia, ma dal capoluogo emiliano non arrivano notizie certe. Servirà ancora del tempo per capire di più l'entità del problema accusato.

Il report del Bologna

"A Casteldebole è iniziata la settimana della ripresa del campionato per i ragazzi di Raffaele Palladino. Oggi Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi in campo, mentre Juan Miranda e Jay Enem hanno continuato il lavoro differenziato in palestra. Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".