Napoli, De Laurentiis 'si aumenta' il compenso: 3.5 milioni al CdA nel bilancio 2025/26

Secondo quanto riportato nel bilancio del Napoli, nell’esercizio 2025/26 sono maturati compensi a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione per complessivi 3.497.400 euro al lordo delle imposte. La cifra risulta in aumento rispetto ai 2.767.828 euro dell’esercizio precedente. La crescita è quindi di circa 730mila euro, pari al 26,4%.

Il bilancio al 30 giugno 2026 indica cinque componenti del Consiglio di Amministrazione:

Aurelio De Laurentiis, presidente e amministratore delegato;

Jacqueline Marie Baudit, vicepresidente e moglie di Aurelio De Laurentiis;

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente e consigliere delegato;

Valentina De Laurentiis, consigliere;

Andrea Chiavelli, consigliere e consigliere delegato.

Il CdA resta dunque fortemente legato alla famiglia De Laurentiis, mentre Chiavelli rappresenta da tempo una delle principali figure manageriali della società.

Quello relativo ai compensi degli amministratori è un capitolo che accompagna quasi tutta la gestione De Laurentiis. Nei primi quattro bilanci, dal 2005 al 2008, il Consiglio di Amministrazione non percepì alcun compenso. La prima cifra comparve nel 2009, con 240mila euro, mentre dall’esercizio 2011 in avanti i compensi hanno assunto un peso più significativo e continuativo, fa sapere Calcio e Finanaza.