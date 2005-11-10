Il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo sta meglio, come raccontato da un comunicato dell'Udinese in merito al suo recupero:

"Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene. Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina.

La famiglia Pozzo e Udinese Calcio ringraziano di cuore il professor Flavio Bassi e tutta l’équipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l’équipe del reparto malattie infettive per l’eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il Presidente in queste settimane.

La famiglia Pozzo desidera rivolgere un sincero grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza.

Tutta la famiglia bianconera aspetta il Presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre".