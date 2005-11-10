Milan, sospiro di sollievo Maignan: un solo turno di stop in Europa League

Buone notizie per il Milan e Mike Maignan. Il portiere francese è stato squalificato per una sola giornata dopo l'espulsione rimediata nella trasferta di Europa League con il Bournemouth. Una decisione che consente ai rossoneri di tirare un sospiro di sollievo, considerando che dopo il rosso diretto si era ipotizzato anche uno stop più lungo. Maignan salterà dunque soltanto il prossimo appuntamento europeo della squadra di Ruben Amorim.

Cosa era successo a Bournemouth

L'episodio risale al 27' di Bournemouth-Milan, terminata 3-0 per la formazione inglese. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maignan aveva colpito al volto Tyler Adams nel tentativo di liberarsi dalla marcatura del centrocampista americano. L'arbitro Fotias aveva mostrato immediatamente il cartellino rosso al capitano rossonero, assegnando anche il calcio di rigore poi trasformato da Tavernier per il momentaneo 2-0. Il giorno successivo Maignan aveva spiegato pubblicamente che il gesto non era intenzionale e che il suo obiettivo era soltanto quello di crearsi spazio all'interno dell'area di rigore.

La squalifica costringerà quindi Maignan a saltare Milan-Ferencvaros, quarta giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 5 novembre alle 18.45 a San Siro. Al suo posto dovrebbe toccare a Lorenzo Torriani, già entrato in campo dopo l'espulsione di Bournemouth. Il francese potrà invece tornare regolarmente a disposizione per la successiva gara europea, la trasferta del 26 novembre contro l'Olympiacos.