Il trequartista del Milan Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 5-1 nel match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.

Hai rivisto il gol?

"Ho visto tutto".

Sapevi che era buono?

"Dopo che la bandierina era alzata ho pensato che fosse fuorigioco, ma visto che ci mettevano tanto a controllare ho creduto che fosse buono".

Perché sei così freddo sotto porta?

"Grande emozione sempre segnare. Voglio aggiungere anche l'assist, ma la cosa più importante sono i tre punti".

A che punto sei della tua crescita?

"Non sono neanche alla metà, c'è ancora tanto lavoro da fare. Devo mettere dentro ancora tante cose, ma sono nel posto giusto".

Ogni tanto ci pensi a come sarebbe andata se fossi andato al PSV?

"Meglio che non ci penso. Con la mia famiglia ho sempre preso decisione giuste, un ringraziamento va anche a loro. Devo tanto ai compagni e al mister, come ho detto prima sono nel posto giusto".

Quanto vista proteggendo Amorim con le sue parole?

"Credo che il percorso sia la parola giusta, arriviamo da un cambio di allenatore che non è mai semplice. Siamo una grande squadra, ma il lavoro è ancora tanto. Il mister ci protegge sempre".