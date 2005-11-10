Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko per 5-1 nella sfida contro il Milan valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Può succedere?

"La sconfitta è pesante e per me anche troppo larga, ma ci abbiamo messo del nostro e sono arrabbiato per quello. Sugli altri gol dopo il primo abbiamo commesso errori che di solito non commettiamo. Non è questione di strategia di gara, è che i gol concessi mi fanno arrabbiare".

Fino al 3-1, il Frosinone aveva giocato un'ottima partita.

"Il primo tempo, tolto il primo gol, poco da dire. Secondo me era 2-1 sotto immeritatamente. Nel secondo prendi subito il terzo gol e poi ci siamo disuniti perché pensavamo di perdere la partita. Non rimprovero la squadra per la partita che ha fatto, sono da correggere gli errori. Non indietreggio di un centimetro, proveremo a raggiungere la salvezza con questa identità qui".

Come andrà gestita la settimana?

"Per noi avere 15 giocatori in Nazionale è una gestione un po' anomala, abbiamo perso dopo la sosta sia col Napoli che oggi. A livello mentale, devi saper riprendere la situazione perché 5 gol rimangono sul groppone. Squadra da riportare ad esprimersi, ma non credo ci siano problemi. E' il calcio, dobbiamo migliorare".