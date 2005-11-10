Autore di una delle cinque reti con cui il Milan ha superato il Frosinone a San Siro, Gonçalo Ramos ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della gara ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante portoghese ha sottolineato l'importanza del successo di squadra, senza soffermarsi soltanto sul suo ritorno al gol.

"Sono felice, ma prima viene la squadra"

"Mi mancava il gol? Sono davvero felice per aver segnato, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato una buona partita di squadra. I tre punti sono sempre la cosa più importante", ha spiegato Ramos, protagonista di una prestazione positiva nell'attacco rossonero. Il centravanti ha poi parlato del suo ambientamento al Milan, evidenziando il feeling crescente con il gruppo guidato da Ruben Amorim: "Qui va tutto molto bene: la squadra, lo spirito, l'atmosfera. Ci stiamo conoscendo sempre di più ogni giorno, ogni settimana, dopo ogni allenamento e penso che tutti possano vederlo in campo come oggi".

L'obiettivo è migliorare

Infine Ramos ha rimarcato la volontà del Milan di continuare a crescere: "Stiamo costruendo qualcosa di bello e vogliamo continuare a lavorare e andare avanti così". Un messaggio che racconta la fiducia dell'attaccante nel progetto rossonero.