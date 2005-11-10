La netta vittoria del Milan e l'atteggiamento corretto delle due squadre consentono a Luca Pairetto di gestire una partita sostanzialmente tranquilla, con pochi episodi davvero complicati. La direzione è nel complesso sufficiente: l'arbitro mantiene il controllo senza particolari problemi, pur con qualche sbavatura nella gestione disciplinare e un errore di valutazione che, fortunatamente, non produce conseguenze.

Nel primo tempo l'episodio più evidente arriva quando interrompe l'azione del Milan per ammonire un difensore del Frosinone (Cittadini), rinunciando a concedere il vantaggio ai rossoneri lanciati in una promettente situazione di superiorità numerica. Lo stesso direttore di gara si rende conto dell'errore e si scusa con i calciatori. Qualche perplessità anche sulla gestione dei cartellini: un'ammonizione sembra mancare dopo pochi minuti a Calò, mentre quella comminata successivamente appare piuttosto severa e dà l'impressione di voler riequilibrare la valutazione precedente. Ben gestito, invece, un momento di tensione tra Monterisi e Gonçalo Ramos, richiamati verbalmente senza che la situazione degeneri.

Nella ripresa le decisioni più importanti risultano corrette. Giusta l'assegnazione della punizione a due in area per il retropassaggio raccolto con le mani da Palmisani, episodio ben letto anche grazie alla collaborazione dell'assistente. Corretta anche la revisione del VAR sul gol inizialmente annullato a Cissé: le immagini confermano che l'attaccante è tenuto in gioco e la rete viene convalidata. Nel finale arrivano altre ammonizioni giuste, senza particolari contestazioni.