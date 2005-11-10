Intervistato da DAZN, ha parlato così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan prima della sfida contro l'Atalanta: "Stiamo dando tutto il nostro massimo per giocare ogni partita per giocare ad un livello che possiamo dare. Abbiamo un calendario molto denso, speriamo di fare tutto bene e abbiamo tutti a disposizione per poterci aiutare e fare di tutto per far vincere la squadra".

Chivu panchina d'oro.

"Congratulazioni a lui, ma parliamo di obiettivi più alti e importanti che abbiamo. Bisogna concentrarsi sulle prossime partite".