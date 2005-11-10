L'Inter vuole ripartire con una vittoria dopo la sosta per le Nazionali, ma sulla strada dei nerazzurri c'è l'Atalanta, avversaria da non sottovalutare nonostante un periodo poco brillante. A presentare la sfida di Bergamo è stato Henrikh Mkhitaryan, intervenuto ai microfoni di Inter TV pochi minuti prima del fischio d'inizio. Il centrocampista armeno ha fatto il punto sulla preparazione della squadra di Cristian Chivu, sottolineando l'importanza dei giocatori recuperati e la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell'incontro.

Mkhitaryan sorride per i recuperi: "Ora possiamo lottare tutti insieme"

La sosta ha permesso all'Inter di ritrovare alcuni elementi importanti della rosa, una notizia positiva in vista dei numerosi impegni che attendono la formazione nerazzurra. "Abbiamo provato a prepararci nel modo migliore, per fortuna abbiamo recuperato dei giocatori importanti. Speriamo di lottare tutti insieme per portare a casa il risultato auspicato". L'esperienza di Mkhitaryan suggerisce prudenza. Il centrocampista conosce bene le difficoltà della trasferta di Bergamo e invita i compagni a non lasciarsi condizionare dal momento attraversato dalla squadra di Maurizio Sarri. "Essere molto attenti, concentrati per oltre 90 minuti perché qui non è mai semplice. Magari non sono nel loro momento migliore, ma conosciamo la loro pericolosità e sappiamo cosa ci aspetta. Speriamo di fare del nostro meglio per disputare la gara che vogliamo", ha concluso Mkhitaryan.