Juventus, non mancano le alternative a sinistra: da Raum e Mitchell spunta Kaua Pascini
Andrea Piras
La Juventus è a caccia di un esterno sinistro. Sono giorni intensi dalle parti della Continassa con la dirigenza pronta ad impostare il mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la squadra a disposizione di mister Luciano Spalletti. Non è un mistero che Juan Miranda resta l’indiziato numero uno. Il candidato in pole. Il primo della lista di Massara e Ottolini per dare al tecnico un giocatore capace di alzare il tasso tecnico sulla fascia. Ovviamente quello del giocatore del Bologna, per immaginiamo il club rossoblù possa opporre resistenza come la scorsa estate, non l’unico che piace.
Due le possibili alternative sulla sinistra
Sfogliando la margherita ecco che possiamo trovare anche quelli che possono rappresentare le alternative sulla fascia sinistra. Profili low coast che sono in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul taccuino potrebbero esserci anche David Raum e Tyrick Mitchell.
Pascini nell'affare Palmisani
E poi, scrive sempre il quotidiano sportivo, potrebbe esserci anche una possibilità che porta a Kaua Pascini dell’Atletico Mineiro. Il giocatore brasiliano fa parte dell’Agenzia P&P Sport Management a cui fa capo Federico Pastorello e chissà che non possa essere inserito nell’operazione che potrebbe portare a Torino Lorenzo Palmisani, estremo difensore di proprietà del Frosinone.