Mister 50 milioni è molto più di un vice-Dybala. Ecco perché la Roma ha voluto fortemente Mora

L'arrivo della sosta offre una occasione ghiotta per un bilancio dei primi mesi di Serie A 2026/27: chi ha fatto grandi cose con la maglia della Roma è certamente Rodrigo Mora, grande acquisto della sessione estiva del calciomercato ed uno dei calciatore più fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, che si è speso personalmente per convincerlo a lasciare il Porto per far parte del progetto giallorosso.

Alla Roma il vice-Dybala è molto più di una riserva

A differenza di quanto sta accadendo con Malen, che salta pochissimi minuti ed è un punto di riferimento costante per la squadra, Paulo Dybala non riesce ad assicurare la stessa continuità. Non è colpa di nessuno, è la sua storia e si sta ripetendo anche quest'anno: ecco perché un giocatore dalle caratteristiche molto simili nella Roma gioca e giocherà tanto. Ecco perché D'Amico ha speso 25 milioni e altri 25 ne spenderà per Rodrigo Mora.

Secondo marcatore della rosa, con neanche 600 minuti sulle spalle

9 presenze e 4 gol in Serie A, 4 gettoni e 2 assist in Champions: l'inizio del portoghese con la maglia della Roma è molto molto promettente, che entri dalla panchina o giochi dall'inizio, che si adatti al calcio di Dybala o vada a completare quello di Soulè. E prima della sosta sono anche arrivati tre gol di fila, a dimostrazione che anche senza Dybala, la Roma è in buonissime mani anche dal punto di vista realizzativo.