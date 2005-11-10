L'ex arbitro Gabriele: "Orsato, l'uso del Var, Ferrieri Caputi, Rocchi e una rivoluzione che ancora non funziona"

E' stato un ottimo direttore di gara di Serie A e per alcuni anni il dirigente addetto all'arbitro della Lazio di Lotito. Marco Gabriele in attesa di una nuova sfida professionale analizza il delicato momento della nostra classe arbitrale.

Gabriele, ogni turno di campionato i nostri direttori di gara finiscono sotto accusa.

"Siamo in una fase di passaggio dalla gestione Rocchi a quella Orsato. Quindi c'é bisogno ancora di un pò di tempo per trovare il giusto equilibrio. Rocchi era arrivato in un momento delicato. Voleva e doveva ridurre al minimo gli errori. E ci è riuscito. Con lui designatore siamo arrivati a una percentuale di errori veramente bassa. Una filosofia figlia di un uso del Var quasi da moviola in campo. Un uso forse esagerato".

Con Orsato è cambiato tutto.

"Orsato ha chiesto agli arbitri di spezzettare meno il gioco e di tornare protagonisti al cento per cento. Il problema è che Daniele chiede ai suoi uomini di arbitrare come Orsato. Ma di Orsato oggi in giro non ce ne sono. E' stata alzata troppo l'asticella e il risultato è quello di bruciare o quantomeno rallentare la crescita dei giovani direttori di gara".

E' cambiato anche l'uso del Var.

"Il tema è molto delicato. Oggi Orsato chiede a chi è davanti al video di intervenire solo in caso di evidente errore di chi arbitra in campo. Per fare questo serve una competenza che pochi hanno tra i varisti. Quanto manca oggi uno come Irrati davanti al video era un fenomeno e poteva essere un maestro per i più giovani".

Spesso il Var è "spento".



"Mi risulta che Orsato sia intervenuto su questo fronte invitando i varisti a essere più attivi. Ma , lo ripeto, ci vuole tempo per assorbire e riproporre nella maniera giusta questi messaggi".

L'errore che lo ha più infastidito in questo inizio di stagione?

"Il mancato intervento del Var sul fallo a metà campo su Goncalves in Fiorentina-Como. Ma anche in altre circostanze il var doveva chiamare l'arbitro al video".

Il Var ha chiamato a video Ferrieri Caputi in un'occasione in cui l'arbitro di Livorno aveva visto giusto.

"Un errore clamoroso. Ma Maria Sole doveva avere la personalità per restare ferma sulla sua prima impressione che era giusta. Ricordo in un vecchio Lazio-Milan che i varisti chiamarono al video Orsato. Daniele andò davanti al monitor e disse più o meno queste parole: "Perchè mi chiamate per queste sciocchezze?". Ma quello era Orsato".

Era rigore il fallo di braccio di Joao Mario in Fiorentina-Juve?

"Per me no. Orsato ha chiesto ai suoi arbitri di non penalizzare la dinamica di un giocatore. Soprattutto di un difensore. Avete visto che ci sono meno difensori che stanno dentro la loro area di rigore con le mani dietro la schiena? Una scelta che condivido. Il movimento di Joao Mario era naturale e quindi non andava punito".

Il giovane arbitro più promettente?

"Mi piace Zufferli".

Chi sarebbe importante avere al Var?

"Oltre a Irrati non ci sono più figure esperte come Aureliano o Di Paolo"

E' pronto a tornare a fare l'addetto all'arbitro?

"Aspetto una nuova offerta dopo la bellissima esperienza con la Lazio. Il lavoro dell'addetto all'arbitro è fondamentale. Ai tempi della Lazio ricordo di aver aiutato Luis Alberto a vivere nella maniera giusta il rapporto con il direttore di gara. Ed è solo uno dei tanti esempi che potrei fare".