Spagna, De la Fuente: "4 partite in 10 giorni sono troppe. Yamal? In forma fantastica"

La Spagna è pronta a chiudere il suo ciclo di quattro partite affrontando martedì la Croazia a Poljud, Spalato. Alla vigilia il ct Luis de la Fuente ha invitato a non sottovalutare gli avversari nonostante il loro ultimo passo falso: "È una squadra fantastica, con giocatori fantastici. Quello che è successo l'altro giorno è stato un incidente di calcio. Vogliamo mantenere il livello che abbiamo mantenuto finora". Il tecnico si aspetta un ambiente particolarmente caldo: "Avremo di fronte una squadra molto motivata, ma lo saremo anche noi. Ci piace giocare in questo tipo di atmosfera".

De la Fuente su Yamal: "È un modello da seguire e un vero combattente"

Uno dei temi principali riguarda la gestione di Lamine Yamal, finora sempre titolare. De la Fuente ha fissato un limite preciso: "Nessuno giocherà più di 270 minuti. Stiamo lottando per la qualificazione". Sul talento spagnolo ha poi aggiunto: "Lamine è sempre pronto a giocare; tutti vogliono giocare. Poi valutiamo o analizziamo se sia opportuno o meno. È in una forma fantastica, è un modello da seguire e un vero combattente. Ed è in ottima forma per giocare una partita domani". Il ct ha inoltre sottolineato l'ambizione del giocatore: "Lamine ha quella grinta, non in senso negativo, perché vuole sempre fare di più".

De la Fuente critica il calendario: "Quattro partite in dieci giorni sono troppe"

Il commissario tecnico non ha nascosto le perplessità sul nuovo formato: "Mi piace competere, ma la mia opinione rimane la stessa di prima. Quattro partite in dieci giorni sono troppe. Preferivo l'altro formato, ma non siamo dei lamentosi, ci adattiamo". Spazio infine a Mikel Merino e al suo possibile impiego dal primo minuto: "Per me il titolare è importante quanto chi entra al 60° minuto. Tutti i giocatori di questa squadra sono importanti, e quelli che entrano più tardi lo sono ancora di più. Potrebbe partire titolare? Sì. Ma da quel momento in poi ci dà tantissimo".