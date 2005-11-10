Monza, Colpani: "Ecco cosa mi ha insegnato Bove. Varela? Speriamo continui così"

Andrea Colpani, centrocampista del Monza che il 1° dicembre 2024 era nella Fiorentina di Bove quando quest'ultimo veniva colpito da un attacco cardiaco durante la partita contro l'Inter. Oggi ha parlato a Sky Sport direttamente dall'evento di premiere del film a lui dedicato, a Milano: "È stata una serata buia e brutta, penso sia l'emozione peggiore mai provata. Ho cercato di stare più possibile vicino a Edo nelle ore e nei giorni, nei mesi successivi. Tre mesi fa è stato mio ospite per il mio matrimonio, si è creato un rapporto bellissimo sia in campo che fuori. Io gli sono stato vicino".

Cosa le ha insegnato tutto questo?

"Che le cose importanti della vita sono altre rispetto al campo, questo conta fino a un certo punto. Salute e rapporti umani sono la base della vita".

Quanto è forte Varela?

"Eh, ha iniziato forte (ride, ndr). È un ragazzo di prospettiva, speriamo che continui così perché ci darà sicuramente una mano".