Oddo promuove Gattuso: "È una Lazio con spirito e identità. Sta facendo cose strepitose"

Tra gli uomini simbolo della Lazio del nuovo millennio, c'è sicuramente Massimo Oddo, arrivato nella capitale nel 2002 e rimasto li per quattro anni e mezzo; all'attivo ha 172 partite condite da 17 gol, e anche una Coppa Italia vinta nella stagione 2003/2004. Non solo, dopo la cessione di Fabio Liverani, è diventato capitano.

E proprio della Lazio di adesso, ha parlato l'ex campione del mondo di Berlino 2006 in un'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Sarei ipocrita se dicessi di sì, credo che nessuno si aspettasse di vedere una Lazio così. Sta facendo cose strepitose, ha idee identità e spirito e questo la porta a fare prestazioni importanti. Il grande merito a Rino e ai suoi ragazzi sicuramente; io conosco lui, so che nelle difficoltà, nelle problematiche esterne allo spogliatoio, sa compattare il gruppo, lo fa estraniare, e questo fa sì che la squadra - specie poi a livello morale - dia tutto".