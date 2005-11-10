Il Napoli pensa già al mercato di gennaio: Cacciamani, Zabi e Tati gli obiettivi di Manna
Alessio Del Lungo
Manca ancora più di un mese al mercato, ma il Napoli comincia già a pensare a quali calciatori potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manna continua a seguire con molta attenzione la crescita di Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 del Torino, che sta giocando con continuità con Ignazio Abate.
Occhi anche su due giovani che giocano in Francia
Il Napoli ha individuato anche quello che potrebbe essere il futuro erede di Zambo Anguissa. Gli scout azzurri hanno sondato la pista che porta a Patrick Zabi, mediano classe 2006 del Paris FC, che figura già tra i convocati della Costa d'Avorio. Più facile forse arrivare a Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 che veste la maglia del Nantes, attualmente in Ligue 2. In carriera, all'occorrenza, ha giocato pure da terzino sinistro e da centrocampista.