Endrick via dal Real a gennaio, Roma mai scomparsa. Occhio al legame con Fonseca

A poco più di due mesi dall'apertura della finestra invernale di calciomercato, il futuro di Endrick al Real Madrid si preannuncia ad un bivio. Nonostante la stima reciproca e il solido rapporto con José Mourinho - in estate lo aveva convinto a restare bloccando un prestito alla Roma ormai definito -, il 20enne brasiliano ha raccolto appena 140 minuti distribuiti in 7 presenze, sulla falsa riga della prima metà della scorsa stagione, prima di partire in prestito al Lione e ritrovarsi. Come anche la convocazione al Mondiale con il Brasile. Tornato nella Selezione da Carlo Ancelotti, valuta seriamente un addio a gennaio per non rischiare di bloccare il proprio percorso di crescita. Lo riferisce il Diario AS.

La situazione

Sulle sue tracce resta vigile la Roma, ma la concorrenza più agguerrita è rappresentata dallo Sporting guidato da Paulo Fonseca. Proprio il tecnico portoghese aveva voluto Endrick nella passata stagione al Lione, esperienza chiusa con un bottino di 8 gol e 7 assist in 21 partite e definita dallo stesso calciatore come uno dei momenti più felici della sua vita. La destinazione lusitana offre garanzie d'impiego, la partecipazione alla Champions League e un rapido adattamento grazie alla lingua e alla vicinanza geografica con Madrid, sebbene il giocatore stia prendendo tempo per analizzare ogni opzione, compresa una cessione a titolo definitivo ma con clausola di riacquisto a favore dei blancos.

Parla il cuore

Dal canto suo, la dirigenza del Real Madrid è in totale sintonia con il calciatore e non intende ostacolarne la partenza, conscia di dover tutelare un investimento complessivo da oltre 80 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e commissioni per evitarne la svalutazione. Lo stesso Endrick, intervenuto dal ritiro della nazionale brasiliana, ha confermato la volontà di trovare continuità senza però rotture con la piazza: "Non so cosa succederà a gennaio. Certo che Madrid è una città meravigliosa, ma voglio solo giocare, essere felice, sono molto giovane. Mourinho è molto attento a me, conversa sulla mia vita personale ed è qualcosa che apprezzo, ma farò tutto il possibile per dare impulso alla mia carriera". Parole di chi sa di aver bisogno del giusto spazio e di un'adeguata valorizzazione.