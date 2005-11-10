Lutto in casa Padova: è scomparso l'ex presidente Nicolò Voltan. Il cordoglio del club

Lutto in casa Padova: il club biancoscudato piange infatti la scomparsa dell'ex presidente Nicolò Voltan, scomparso nella giornata di oggi, che guidò la ricostruzione dopo lo scandalo del 1985che portò alla retrocessione d'ufficio nella allora Serie C1.

La nota di cordoglio del Padova

Il Calcio Padova piange la scomparsa di Nicolò Voltan, 88 anni, presidente biancoscudato nella stagione 1985-1986.

Nato ad Albignasego nel 1938, imprenditore del vino, Voltan entrò in società nel 1971. Nel 1979 fece parte della cordata di padovani che rilevò la maggioranza del club. Nel 1985, in uno dei momenti più difficili per il club, prese la presidenza e guidò la ricostruzione fino all’arrivo di Marino Puggina. Dal 1981 al 1994 fu anche presidente del Consorzio Vini Colli Euganei, a conferma del suo forte legame con il territorio.

Per i tifosi resta uno dei presidenti più amati della storia biancoscudata: un dirigente appassionato, vicino alla città e alla sua gente.

Il presidente, la proprietà, la dirigenza, lo staff e tutti i tesserati del Calcio Padova sono vicini con affetto alla famiglia in questo momento di dolore.