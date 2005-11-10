Gosens si è infortunato e la sua avventura allo Schalke 04 rischia di essere già finita
Dimitri Conti
Robin Gosens potrebbe aver virtualmente già chiuso la sua esperienza allo Schalke 04, almeno nella prospettiva di rimanere un giocatore di proprietà del club di Gelsenkirchen anche al termine della stagione. Colpa dell'ultimo infortunio da lui rimediato contro l'Hoffenheim in Bundesliga e dello scontro con il portiere avversario Karius, che lo ha costretto a uscire dal campo con tanto di infortunio al ginocchio annesso. Sui cui sviluppi non regna grande ottimismo.
Le condizioni per il riscatto
Il portale specializzato FirenzeViola.it fa una panoramica sulle modalità di trasferimento di Gosens dalla Fiorentina allo Schalke 04 in estate, spiegando anche perché si complichi l'eventuale permanenza dell'esterno: l'accordo prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e cioè le 15 presenze stagionali (considerando come presenza una gara nella quale l'ex Atalanta giochi almeno 45') più la salvezza dello stesso Schalke. Circostanze al momento difficili da vedersi realizzate.
Ceduto in estate per l'ingaggio
Sempre più probabile quindi un ritorno a Firenze di Gosens entro la fine della stagione. Uno scenario che non raccoglierebbe il massimo gradimento della dirigenza della Fiorentina, che aveva provveduto a venderlo in estate anche per via dell'ingaggio da 2 milioni di euro giudicato fin troppo gravoso sulle casse del club.