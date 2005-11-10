Avellino, nuovi problemi per Favilli: a rischio la presenza contro il Mantova

Brutte notizie per l’Avellino e mister Nesta alla ripresa degli allenamenti dopo il derby pareggiato col Benevento. Con Faticanti e Moruzzi impegnati con l’Italia Under 21 e Izzo in permesso a causa del furto in casa subito nella notte fra domenica e lunedì, il tecnico irpino ha dovuto fare i conti con un nuovo problema fisico per l’attaccante Andrea Favilli e con quello del centrocampista Luca Di Maggio.

Le condizioni di Favilli e Di Maggio

Come si legge sul sito del club campano Favilli “ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra”, mentre Di Maggio “nel corso della gara Benevento – Avellino ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Nella giornata di domani praticherà esami strumentali”. Quasi certamente l’attaccante dovrà saltare la gara contro il Mantova alla ripresa dopo la sosta (è in programma domenica 22 novembre alle 15:00), mentre per il centrocampista saranno decisivi i nuovi esami a cui si sottoporrà per capire quali saranno i tempi di recupero.

Si ferma anche Sounas

Come riporta Ottopagine.it nell’allenamento odierno si è fermato anche il centrocampista Dimitrios Sounas le cui condizioni andranno valutate. Regolarmente in gruppo invece il difensore Lorenco Simic.