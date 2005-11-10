Ausilio: "Spalletti pietra miliare di questa Inter. Chivu? Per fortuna Cherubini si era addormentato"

Il mercato dei giocatori è anche quello che appassiona di più i tifosi, ma il compito dei direttori sportivi è anche quello di scegliere gli allenatori. Per capire meglio con quale criterio si scelga un tecnico, questa domanda è stata posta a Piero Ausilio, che direttamente dal Social Football Summit ha spiegato: "Io penso che quello giusto sia quello di cui hai bisogno in un certo momento. Se facciamo l’ordine degli ultimi allenatori, penso a Spalletti, Conte, Inzaghi e Chivu. Tutti grandissimi allenatori. Spalletti è stato fondamentale per la ricostruzione dell’Inter: Mancini aveva iniziato un percorso, ma poi si era dimesso in piena estate, non trovandosi con la nuova proprietà. Dopo un anno di difficoltà e transizione, alla fine ci siamo affidati a Spalletti e secondo me è stata la prima pietra miliare di questa Inter. Con lui abbiamo ricostruito, abbiamo cominciato a portare giocatori di valore e a impostare un lavoro che doveva durare nel tempo. Siamo tornati in Champions League, poi volevamo fare un salto in avanti e abbiamo pensato che Conte fosse la persona più adatta per tornare a vincere. Primo anno secondi, poi subito vittoria".

Poi ci sono stati Inzaghi e Conte.

"Lì nasce l’idea di dare continuità al lavoro: salutando Conte si poteva pensare di cambiare tutto, invece volevamo portare avanti la continuità e sul mercato c’era Inzaghi, che rappresentava questo. Un allenatore giovane, che aveva fatto bene con il 3-5-2 e portava un modo di lavorare diverso: ci sembrava la strada giusta. La scelta di Chivu ha seguito la stessa filosofia: non avrebbe stravolto una squadra reduce da una finale, con il vantaggio di conoscerlo bene. Fortunatamente Cherubini si era un po’ addormentato, non facendogli firmare il rinnovo, e abbiamo approfittato anche della sua amicizia”.

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Piero Ausilio.