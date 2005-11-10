Cesena, sospiro di sollievo per Bohinen: nessuna lesione alla coscia. Col Verona ci sarà
Tommaso Maschio
Sospiro di sollievo in casa Cesena dopo gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista Emil Bohinen, uscito malconcio dalla sfida contro il Catanzaro nell'ultimo turno. Il norvegese si era infortunato al flessore della coscia sinistra venendo sostituito dopo poco più di un'ora di gioco dal tecnico Alessandro Diamanti. Come riporta l'edizione on line del Corriere Romagna gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari, si tratterebbe dunque di una semplice contrattura che lo terrà fermo per 3-4 giorni prima di tornare ad allenarsi in gruppo.
Bohinen assente contro il Parma
Il classe '99, autore di sette presenze in questa stagione, dovrebbe restare fermo per tutta la settimana in corso e non dovrebbe partecipare all'amichevole di sabato mattina, ore 11:30 il fischio d'inizio, contro il Parma a Collecchio. Bohinen dovrebbe tornare dunque in gruppo da lunedì prossimo per preparare la sfida contro l'Hellas Verona che aprirà venerdì sera la prossima giornata di campionato.