Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Monza-Fiorentina:

Come arriva il Monza

Partita da non sbagliare per il Monza di Ivan Juric che dopo la sosta riceve la Fiorentina all'U-Power Stadium. Per quello che in questo momento è a tutti gli effetti uno scontro salvezza il tecnico biancorosso continuerà con il suo ormai consolidato 3-4-2-1 con Tornqvist in porta e la linea a tre formata da Kouadio, Goglichidze e Lucchesi. A centrocampo spazio al tandem Akinsanmiro-Foe Ondoa, con Birindelli e Mangas sulle corsie laterali. In attacco confermatissimo Varela, capocannoniere del campionato, con alle sue spalle tre giocatori che si giocano due maglia: Dany Mota e Robinson sono favoriti su Zeballos.

Come arriva la Fiorentina

Potrebbe essere un copia incolla della formazione vista contro la Juventus quella che schiererà la Fiorentina nel posticipo del lunedì al Brianteo di Monza. Paolo Vanoli sorride perché gli infortuni di Ndour e Njie non destano preoccupazione, mentre potrebbe anche fare il suo ritorno Atta dopo essere stato fuori più di un mese per il sovraccarico funzionale all'addome. Un paio di ballottaggi nell'undici viola, a partire dalla difesa, dove a sinistra si giocano una maglia Joao Mario e Valdepenas per completare il reparto assieme a Jimenez, Dragusin e Viery davanti a De Gea. L'altro grande ballottaggio è in mediana per chi si accomoderà al fianco di Ndour tra Oulai, favorito, e Fagioli. Le chiavi della trequarti dovrebbero essere nuovamente affidate da Pedro Goncalves, supportato dall'intoccabile Mastantuono e da Njie, con Gnonto pronto a prendere il posto di quest'ultimo se dovesse alzare bandiera bianca. L'attaccante di riferimento sarà ancora una volta Pellegrino. (da Firenze, Niccolò Righi)