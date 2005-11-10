Gustavo Varela dovrà aspettare ancora per realizzare il sogno dell'esordio con il Portogallo. Il centravanti del Monza, convocato per la prima volta dalla selezione maggiore, è stato escluso dalla lista dei 23 giocatori per la sfida contro il Galles, valida per la sesta giornata di Nations League.

Fuori il bomber della Serie A

Dopo le rinunce di Ruben Dias, Joao Palhinha e Bernardo Silva, il gruppo portoghese era sceso a 24 elementi: per questo il commissario tecnico ha dovuto effettuare un solo taglio. La scelta è ricaduta proprio su Varela, che seguirà quindi la partita dalla tribuna. Una decisione amara per il classe 2005, protagonista di un avvio di stagione straordinario con il Monza. L'attaccante è infatti il miglior marcatore della Serie A e ha già realizzato 11 gol in questa annata con il club brianzolo.

Cambiano anche i numeri di maglia

L'assenza di alcuni titolari ha portato diversi cambiamenti nella numerazione. Carlos Forbs manterrà il numero 7 appartenuto a Cristiano Ronaldo, già indossato contro la Danimarca. Il 3 di Dias passerà a Inacio, il 6 di Palhinha a Mateus Fernandes e il 10 di Bernardo Silva sarà sulle spalle di Joao Félix. Con il ritorno di Cancelo, il terzino riprenderà il suo storico numero 20, mentre Alberto Costa vestirà la maglia numero 14. Il Portogallo cerca punti decisivi per chiudere il girone al primo posto, oppure dovrà sperare in un mancato successo della Danimarca contro la Norvegia.