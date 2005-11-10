Il Monza travolge il Cagliari, la Samp esonera l'allenatore: le top news delle ore 22

Il Monza travolge il Cagliari

Grande prova di forza del Monza di Ivan Juric, che davanti al proprio pubblico supera il Cagliari con un netto 4-0. Se la solidità difensiva era stata finora il marchio di fabbrica della squadra di Pisacane, capace di incassare appena tre reti e di vantare la miglior difesa del campionato, questa sera i rossoblù sono sorprendentemente fragili e distratti e crollano sotto i colpi di Kouadio, doppio Varela e Robinson. In appena 90 minuti, il Monza rifila al Cagliari più gol di quelli subiti in tutte le precedenti giornate.

Sampdoria, ufficiale l'esonero di Corradi: il club annuncia la separazione

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Bernardo Corradi non è più l'allenatore della Sampdoria. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club blucerchiato ha comunicato di aver esonerato il tecnico: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore.Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".

Come raccolto da TMW sono iniziati i dialoghi tra lo stessso Giampaolo e la Cremonese per la risoluzione del contratto. Ricordiamo infatti che Giampaolo aveva iniziato la stagione sulla panchina della Cremonese prima di venire esonerato dal club grigiorosso.

Le prime parole del nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Pisa, Damien Comolli:

“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”

Luciano Moggi è tornato a parlare della Juventus

E lo ha fatto all'indomani del ko per 3-0 a Torino contro la Lazio. L'ex direttore generale dei bianconeri ha commentato le parole di Luciano Spalletti, il quale pensava fino a sabato che la squadra lo seguisse: “Sono sicurezze che non dovrebbe avere, di sicuro non c’è niente ora come ora. Sono cose che non mi riguardano comunque, posso parlare del risultato, dall’esterno posso basarmi solo su quello".