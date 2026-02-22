Morata dopo la sfida al suo passato: "Grazie di cuore al pubblico della Juve, non lo dimenticherò"
Sabato da ex per Alvaro Morata. L'attaccante attualmente in forza al Como ieri ha fatto visita alla sua vecchia squadra e ai suoi vecchi tifosi, battendo per 2-0 la Juventus in trasferta. Questo il suo commento su Instagram:
"Grande vittoria oggi, squadra! Continuiamo ad andare avanti con questa forza e determinazione. Grazie di cuore a tutto il pubblico della Juventus per il suo affetto e il suo sostegno. Non lo dimenticherò".
