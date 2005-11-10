Moreira show a San Siro, un retroscena sulla punizione vincente: gliel'ha lasciata Modric

Diego Moreira è stato il grande protagonista nel primo tempo del derby tra Milan e Inter, concluso con il risultato parziale di 3-1 in favore dei rossoneri, grazie a due assist e al terzo gol, tutti messi a segno dal funambolo belga.

La richiesta a Modric

C'è anche un retroscena che arriva direttamente dal rettangolo verde di San Siro, del momento subito precedente alla precisa punizione calciata da Moreira. Non appena Musah ha conquistato il fallo (commesso da Barella), il belga è corso da Modric e, con le mani giunte, lo ha pregato di lasciargli calciare la punizione.

Il croato ha detto sì

A quel punto il veterano centrocampista croato ha acconsentito e il resto è storia nota: la palla ha scavalcato la barriera, non lasciando scampo a Martinez.