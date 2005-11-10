La Juventus cerca il riscatto col Napoli, Spalletti cambia ancora modulo: le ultime di formazione

La Juventus domani sera sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Napoli e questa sfida sarà probabilmente l’ultima chance che avrà la squadra per provare a dare un segnale dopo le recenti brutte figure.

Le ultime sulla Juventus

In questo senso, Spalletti ha deciso di cambiare ancora modulo e si affiderà al 4-3-1-2: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Kalulu, Bremer, Lucumì e Kelly. L’inglese agirà sulla sinistra e verrà inserito al posto di Gatti che partirà dalla panchina. A centrocampo ci sarà il terzetto composto da Koopmeiners, Douglas Luiz e Sarr. Mentre sulla trequarti ci sarà McKennie che avrà il compito di provare ad assistere Woltemade e Kolo Muani. Ricordiamo che sono 8 gli indisponibili della rosa bianconera: si tratta di Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, Conceicao, Nico Gonzalez e Celik.

La probabile formazione della Juventus, schierata col 4-3-1-2: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Kelly; Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.