Mourinho stende il Napoli di Conte, Il Mattino in prima pagina: "Zitti e Mou"

Sconfitta pesante per il Napoli, ko 2-0 all'Estadio Da Luz sotto i colpi del Benfica e ora al 23esimo posto nella classifica della League Phase di Champions League. "Zitti e Mou - il breve titolo scelto oggi da Il Mattino per la sua prima pagina -. Una notte poco special. Azzurri sconfitti dal Benfica di Mourinho, ora playoff di Champions in salita". Decidono le reti di Rios e Barreiro.

Antonio Conte ha commentato così la sconfitta in conferenza stampa: "Non posso considerarlo un passo falso, oggi (ieri, ndr) comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Si è vista una differenza fisica e mentale: loro venivano da una gara giocata venerdì e noi domenica. Prima o poi paghi la stanchezza, non solo fisica ma mentale. Ci abbiamo provato lo stesso fino alla fine, ma non eravamo lucidissimi nelle scelte. Però ci sta, ne dobbiamo prendere atto. Dobbiamo cercare di recuperare quanto prima: stanotte torneremo alle 4. Domani i ragazzi resteranno con le famiglie, in tanti dovranno giocare la settima partita dopo pochissimi giorni. Sono tre competizioni più la Supercoppa, le puoi gestire se ampli la rosa. Abbiamo cercato di farlo con 9 nuovi, ma 7 sono infortunati. Oggi abbiamo difficoltà a gestire la doppia competizione perché siamo pochi. Lo sapevate già, non è una novità. Quello che mi preoccupa di meno è che so che i ragazzi stanno dando tutto e saranno pronti a darlo. È un calo fisiologico: dopo 5 partite giocare contro squadre forti pesa. C’è solo da recuperare, sperando che chi non è lungodegente come Lobotka e Gutiérrez lo faccia presto. Romelu si è solo allenato con noi, ma ci vuole tempo".