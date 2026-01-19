Napoli, 153 partite saltate dagli infortunati. Ma Conte almeno ritrova Lukaku

Neres, Rrahmani, De Bruyne, Anguissa, Meret, Gilmour, Politano e i fuori lista Mazzocchi e Marianucci: questa la lista degli assenti di cui dovrà tenere conto Antonio Conte per la trasferta del Napoli a Copenhagen. Ormai gli azzurri si sono abituati ad avere l'infermeria piena dopo una prima parte di stagione. Una buona notizia però c'è: come riporta il Corriere dello Sport, in Danimarca dovrebbe tornare Lukaku fra i convocati.

C'è un dato che racconta bene le difficoltà avute dai partenopei. Il quotidiano sottolinea infatti come siano ben 153 le gare saltate dai giocatori del Napoli, se sommate fra di loro nei vari singoli casi. Davanti a tutti c'è proprio Lukaku, che ha dovuto restare a guardare in 28 casi. Lo sta raggiungendo alle sue spalle De Bruyne, che è giunto ad oggi a 19 match saltati.

Anguissa, Gilmour e Meret insieme sono stati costretti a rinunciare, ad ora, a 50 partite. Poi ci sono i vari Rrahmani (8), Gutierrez (7), Lobotka (6), Spinazzola (5), Neres (4), Buongiorno, Beukema e Hojlund (3), Olivera e Vergara (2). L'elenco però è lungo e comprende quasi tutti. A partire dal rientro di Lukaku, il Napoli si augura di poter invertire la rotta per poter puntare a risalire la china in classifica nel rush finale della seconda parte di stagione.