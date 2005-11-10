Napoli, Allegri: "Troppo fragili dietro, De Bruyne davanti alla difesa si divertirà"

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Abbiamo sbagliato molte situazioni all'inizio della partita, in Champions non è facile. Quando siamo vicini all'area passano troppe palle dentro facilmente, è un lavoro che va fatto con un po' di pazienza nelle traiettorie di passaggio perché è qualcosa che ti permette di partire in contropiede".

De Bruyne si è convinto di giocare in quella posizione?

"Kevin è un giocatore straordinario, gli hi detto che si divertirà molto davanti alla difesa. Poi c'era bisogno di far riposare Lobotka, anche lui quando è entrato ha fatto una buona partita".

Avete difeso molto bassi?

"Questa cosa è data anche dalla condizione di alcuni giocatori, Anguissa rientrava stasera e ha fatto 60 minuti. McTominay ha fatto due gol, ma non è ancora il vero Scott. Per fortuna abbiamo tante partite, però sul blocco basso non possiamo far passare tutte quelle palle dentro. Bisogna lavorare sugli intercetti".

Siete arrivati più facilmente in area?

"Normale che più giocatori di qualità hai in campo e meglio è, il risultato cambia l'opinione: a Firenze e Venezia abbiamo avuto occasioni nelle quali abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma anche a Milano e col Como. La cosa che dobbiamo assolutamente migliorare è la sensazione di fragilità. Quando sei fragile, attacchi anche peggio".