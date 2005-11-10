Milan e Juventus su Balde, ma occhio alla Premier: il Liverpool avvia i contatti con Mendes
Pierpaolo Matrone
Si intensifica la concorrenza internazionale per Alejandro Baldé. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il Liverpool avrebbe avviato contatti concreti con Jorge Mendes, agente del terzino sinistro del Barcellona, per sondare la fattibilità di un trasferimento già nella prossima sessione invernale. La dirigenza dei Reds starebbe lavorando a un'operazione in prestito con diritto di riscatto, con l'obiettivo di acquisire il calciatore a titolo definitivo la prossima estate. Una proposta ufficiale potrebbe essere presentata prima dell'apertura del mercato di gennaio.
Le condizioni poste dal Barcellona per la cessione
Il classe 2003, complici le mutate gerarchie nella squadra di Hansi Flick, non escluderebbe la possibilità di trasferirsi in Premier League per rilanciare la propria carriera. Il Barcellona, dal canto suo, non avrebbe chiuso alla cessione, ma vorrebbe prima assicurarsi l'arrivo di un nuovo difensore centrale, preferibilmente mancino. La società blaugrana chiederebbe inoltre adeguate garanzie economiche e l'inserimento di una clausola di riacquisto nell'eventuale accordo.
Juventus e Milan restano alla finestra
Il Liverpool, tuttavia, non è l'unico club interessato al prodotto della Masia. Anche Juventus e Milan seguono con attenzione la situazione del terzino spagnolo, un profilo particolarmente interessante per età, qualità tecniche e margini di crescita. L'accelerata della società inglese potrebbe però complicare i piani delle due big italiane, chiamate eventualmente a muoversi nelle prossime settimane per non perdere terreno nella corsa al giocatore.