Prima vittoria stagionale per l'Udinese e per Paolo Zanetti, che nel lunch match battono di misura la Fiorentina per 1-0. Monologo bianconero al Bluenergy Stadium, con i padroni di casa che la sbloccano dopo 10 minuti con Lovric e vanno più volte vicini al raddoppio, favoriti dai viola da encefalogramma piatto.

Lovric si sblocca, De Gea salva la Fiorentina

Primo tempo decisamente negativo per la Fiorentina, che chiude sotto 1-0 al termine di 45 minuti in cui l'Udinese ha mostrato maggiore aggressività, organizzazione e qualità nelle ripartenze. A sbloccare il risultato è Lovric, bravo a sfruttare l'ennesima disattenzione della retroguardia viola dopo una bella iniziativa sulla destra di Zaniolo. La reazione degli ospiti è praticamente nulla: l'unico tentativo degno di nota arriva al 28', con Pellegrino che prova a sorprendere Okoye dalla distanza, senza trovare lo specchio della porta. I friulani, al contrario, continuano a spingere e nel finale sfiorano ripetutamente il raddoppio. Prima De Gea si supera sulle conclusioni ravvicinate di Ekkelenkamp e Zaniolo, poi è il palo a negare la gioia del gol ad Abankwah. Anche Karlstrom va vicino al 2-0, ma trova ancora la risposta del portiere spagnolo, protagonista assoluto tra i viola nonostante un problema fisico accusato nell'occasione.

Non cambia l'inerzia

Nella ripresa calano verticalmente i ritmi della partita, con Vanoli che prova a ribaltarla mettendo mano alla panchina e lanciando nella mischia Pedro Goncalves, Valdepenas e Beto. A trovare la via della rete però è ancora una volta l'Udinese al termine di un'azione rocambolesca annullata per un fuorigioco. Sugli sviluppi di un corner Christensen smanaccia male e la palla finisce a Solet. Il difensore calcia trovando la deviazione sulla linea di Kabasele ma un altra deviazione sulla testa di Christensen. Il centrale belga si trovava però in offside e La Penna annulla. I viola ci provano negli ultimi minuti, colpendo anche un palo in pieno recupero con Goncalves, ma alla fine sono i padroni di casa a festeggiare tre punti che gli consentono di togliersi dall'ultimo posto, scavalcare Venezia, Parma e Sassuolo e agganciare a 9 punti proprio i toscani al sedicesimo posto.