Dare continuità ai segnali di ripresa mostrati contro Torino e Manchester City. È questo l'obiettivo del Napoli, impegnato alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri, ottava in classifica con 18 punti, va a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato dopo l'1-0 rifilato ai granata. A dare fiducia agli azzurri è anche la prestazione offerta all'Etihad Stadium, dove i partenopei sono andati due volte in vantaggio grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Noa Lang, prima di essere raggiunti sul 2-2 dagli inglesi. Allegri potrebbe apportare qualche modifica alla formazione titolare, anche alla luce delle energie spese in Champions League.

Sassuolo in crisi: sei sconfitte consecutive e la peggior difesa della Serie A

Decisamente più complicato il momento dei neroverdi, che hanno raccolto appena otto punti nelle prime dodici giornate di campionato, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte. Neanche l'avvicendamento in panchina tra Alberto Aquilani e Roberto D'Aversa ha prodotto la svolta auspicata dalla società emiliana: contro il Genoa, nell'ultimo turno, è arrivata infatti la sesta sconfitta consecutiva. A preoccupare è soprattutto la fragilità difensiva del Sassuolo, che con 31 reti incassate vanta il peggior rendimento dell'intera Serie A.

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. All. D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.