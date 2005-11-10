Dopo il successo casalingo contro la Juve Stabia, il centrocampista della Carrarese Gabriele Parlanti è intervenuto in sala stampa: "Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo preparato molto bene la gara nonostante il poco tempo a disposizione.

Nella fase iniziale del match forse non siamo riusciti a trovare il guizzo giusto per il vantaggio nonostante le tante occasioni create, mentre nel secondo tempo siamo riusciti a sfruttare molto bene le chance create e siamo felici di aver messo in banca il risultato in pochi minuti, non rendendo decisivo, ai fini del risultato, la rete subita per una distrazione nostra.

Comunque sono molto felice del percorso che abbiamo intrapreso, ma siamo solo all’inizio; Pagliuca ci chiede palleggio, intensità ma anche umiltà nel lavoro quotidiano. Adesso il nostro obiettivo dev’essere quello di continuare così".