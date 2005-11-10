Da una parte il nuovo che avanza. Dall'altra la storia del calcio italiano. Riflettori puntati sul Sinigaglia, con la super sfida fra Como e Juventus che metterà di fronte due club con storie, idee e filosofie ben diverse unite però da un obiettivo comune: il piazzamento in Champions League al termine della stagione.

Il nuovo che avanza sfida il blasone

Il gruppo di ragazzini terribili che ha sfidato la Serie A prendendosi di prepotenza un posto in Champions League nell’ultimo campionato. A discapito proprio di quella Juventus che fra poche ore affronterà e del Milan, mica due squadre a caso. Di fronte una squadra che ha in bacheca 36 scudetti e che fa del blasone, del marchio, il proprio vanto. Il metodo Como contro lo stile Juventus, nuovo e vecchio che si incontrano per far vedere al mondo cosa è oggi la serie A. Ancora: il Como come simbolo di squadra glamour, legata al lago e alla presenza oramai costante di vip e attori di Hollywood, la Juventus come depositaria del sentimento di milioni di tifosi in Italia e nel mondo. Pianeti diversi.

Fabregas contro Spalletti

Nel chiacchierare di questa sfida tanto attesa c’è il duello a distanza fra due allenatori profondamente diversi ma con in mente un’idea comune: dominare il gioco. Lo sta facendo meglio Fabregas in questa stagione, ne è storicamente alfiere Spalletti. Un tecnico, lo spagnolo, che è passato dal campo alla panchina senza stacco, direttamente. Infatti parla ancora la lingua dei calciatori. Ha fatto gavetta, è andato all’estero, ha preso “batoste” e ha vinto trofei, Spalletti. Una carriera agli albori contro un percorso lunghissimo e pieno di cose di calcio.

Differenze sul mercato

Società dinamica e idee innovative per il Como, ma anche tanta potenza di fuoco sul mercato. Oggi la società lariana è quella che può spendere di più in Italia, mentre la Juventus fa fatica a trovare un centravanti a prezzi contenuti sul mercato di gennaio. Una volta se la Juventus si muoveva per un giocatore, per le altre società interessate non ci sarebbe stata storia. Tagliate fuori in partenza. Oggi se Juventus e Como dovessero contendersi lo stesso obiettivo di mercato, il duello esisterebbe. E l’esito non sarebbe scontato. A testimonianza dello straordinario salto in avanti, anche a livello di percezione, che il Como ha fatto negli ultimi anni.