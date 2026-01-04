Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro l'Inter

Due divieti di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania. Oggi, nel big match infuocato dell'Olimpico contro la Lazio (2-0 per i campioni d'Italia in carica), ma è arrivata la conferma anche a proposito della maxi sfida di vertice fuori casa contro l'Inter a San Siro, in programma il prossimo 11 gennaio.

Al Meazza di Milano, Antonio Conte non potrà contare sul calore e il sostegno dei sostenitori locals, come si può apprendere dal sul sito ufficiale dell’Inter: "In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data".

Come ben specificato, il discorso dell'esclusione dei tifosi del Napoli riguarda solo le persone residenti in Campania ed è disposto dalle autorità competenti in ordine di sicurezza pubblica. Una "strategia" già attuata per i fan azzurri, che in questa stagione hanno potuto seguire poche gare fuori casa della truppa di Antonio Conte.

A proposito del tecnico leccese, ha parlato così in conferenza stampa al termine del trionfo odierno contro la Lazio: "Si, penso che la risposta finalmente lascia presupporre che comunque proviamo queste situazioni. Non lavoriamo solo su come affrontare le squadre, ma anche sulle palle inattive e Amir è uno dei calciatori che dovrebbe essere più convinto quando va a saltare. Anche con la Cremonese ha avuto una palla importante per segnare. Prima o poi doveva arrivare il frutto del nostro lavoro, anche oggi però sono molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo fatto una prestazione di alto livello, giocare qui in casa della Lazio è difficile per tutti. Farlo prendendo il pallino del gioco in mano dall'inizio non è semplice, c'è stata pulizia tecnica importante. Quando arriviamo sotto porta manca quel cinismo che dovremmo avere, ma sono molto contento. Dobbiamo continuare su questa strada, non si vince per caso la Supercoppa contro Milan, Inter e Bologna, lo abbiamo fatto in maniera importante. Ci stiamo togliendo soddisfazioni importanti, dovremo giocare ogni tre giorni e lo stiamo facendo sempre con pochi giocatori nella rosa, ci sarà un sovraccarico di minuti nelle gambe dei giocatori. Oggi abbiamo avuto l'espulsione di Mazzocchi e il problema alla caviglia a Neres, spero non sia nulla di grave perché sarebbe un'ulteriore tegola e non ne abbiamo bisogno".