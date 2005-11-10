Il Marsiglia ha l'accordo con Anguissa e lo vuole gratis già a gennaio: no del Napoli

C'è una novità nel futuro di Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo con il club partenopeo è sempre più complicato, così ogni giorno si stanno facendo avanti nuove società, molte delle quali intenzionate a prelevarlo a parametro zero la prossima estate. L'ultima in ordine di tempo ad aggiungersi alle pretendenti è il Marsiglia.

La strategia dell'OM

I francesi hanno scavalcato tutte le altre squadre raggiungendo un accordo con gli agenti di Anguissa, ma - scrive Il Mattino - il Napoli non intende accettare la loro proposta. Il presidente Stephane Richard punterebbe infatti ad acquistarlo a gennaio senza un conguaglio in favore degli azzurri, che invece chiedono almeno 6 milioni di euro per liberarsi del camerunese.