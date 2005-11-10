Serie B, nessun gol nell'ultimo match di oggi: un punto per uno tra Arezzo e Cremonese
Dimitri Conti
Nessun gol nell’ultima partita di oggi per la 6^ giornata di Serie B, termina 0-0 la partita tra Arezzo e Cremonese.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P); 48' Calabresi (L); 92' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16*
Sudtirol 12*
Mantova 11
Ascoli 11*
Avellino 10*
Modena 10
Benevento 10*
Pisa 10*
Padova 7
Hellas Verona 7
Cesena 7*
Arezzo 7*
Empoli 6*
Virtus Entella 6*
Cremonese 6*
Vicenza 5*
Sampdoria 4*
Catanzaro 3
Juve Stabia 1*°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in più