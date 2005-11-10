Fiorentina, De Gea: "Sapevamo che il Genoa partiva a mille. Avessimo fatto il 2-2..."

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha commentato anche ai canali ufficiali della società viola la sconfitta per 2-1 dei suoi sul campo del Genoa: "Lo sapevamo prima di iniziare la partita che a Genova i primi 15-20 minuti sarebbero stati importantissimi perché loro vanno a mille. Un peccato perché poi è stata dura nonostante un gran secondo tempo in cui potevamo anche pareggiare e portare un punto a casa. Dobbiamo imparare subito dall’errore che abbiamo fatto. È l’inizio di un processo, la squadra è giovane, dobbiamo imparare".

Focus su una squadra giovane

Aggiunge poi il capitano della Fiorentina: "La squadra mi è piaciuta tanto nella ripresa, siamo andati a mille per cercare di rimontare e il Genoa non ha avuto altre occasioni. Se avessimo segnato il gol del 2-2 penso che avremmo potuto anche vincerla ma il calcio è così. Manca esperienza nella squadra perché è giovane ma dobbiamo imparare perché il calcio non ti dà tempo. Abbiamo bisogno di tempo, ma nel calcio non c’è e andare avanti".