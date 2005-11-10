Torino, Abate: "A Oristanio ho tolto qualcosa ma non ha mai mollato. Ne voglio tanti come lui"

Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, Ignazio Abate ha parlato della possibilità di giocare con un modulo a due punte. E sulla posizione di Gaetano Oristanio:

"Non sono un amante dei moduli, il modulo lo fanno i giocatori. Per sfruttare il potenziale della rosa, le due punte è un'opzione più che valida. Zapata ha trovato continuità, ma partite vere non le ha nelle gambe. Adams ha fatto un mese di stop, Pellegri viene recuperato dopo un infortunio grave. Abbiamo due punte che ci danno garanzie nei 90 minuti, poi esistono le staffette. Le due punte sono un'opzione per lunedì, sì".

Su Oristanio

Ha fatto tre settimane di alto livello, è un ragazzo cui ho tolto qualcosa a inizio campionato ma non ha mai mollato e a Bologna ha fatto un bello spezzone. Voglio ragazzi che diano il 100% per stare dentro al Toro, così si crea il gruppo. Siamo 24, bisogna sgomitare per giocare e voglio tanti altri Oristanio. È un aspetto importante perché si alza la competitività interna, non possiamo avere gente che stia nella comfort zone. Il gruppo fa la differenza, tutti devono pensare al noi e non all'io. Giochiamo con una maglia prestigiosa e una piazza importante, vogliamo provare a vincere contro una squadra forte come l'Udinese che ha anche messe cose nuove. Per noi i punti sono vitali, voglio vedere un grande gruppo".