Parma, Diego Carlos va oltre il ko: "Tutti hanno visto che siamo una squadra che vuole segnare"

Diego Carlos, difensore del Parma, ha commentato a Sport Mediaset il 3-0 incassato dall’Inter a San Siro: “Sono d’accordo con quello che ha detto il mister, abbiamo incontrato un avversario molto forte e abbiamo avuto molta personalità. Dobbiamo tenere quanto di positivo rimane dopo questa partita”.

Cosa vi portate dietro?

“Credo che chi ha visto la partita abbia visto una squadra che ha sempre cercato il gol. Abbiamo avuto alcune buone occasioni, ma purtroppo non è arrivato e non siamo riusciti a centrare un risultato positivo”.

Le sensazioni dopo i primi 10 giorni con Gilardino?

“Ci stiamo trovando molto bene. Ha uno staff che chiede un lavoro molto intenso. Siamo una squadra che vuole attaccare e recuperare subito palla, abbiamo un allenatore che ci può portare a fare risultato”.